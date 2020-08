Calciomercato Milan, rinnovi Ibra e Donnarumma | Maldini si sbilancia!

Il dt del Milan Paolo Maldini ha parlato in conferenza stampa dei rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma: l’ex capitano esce allo scoperto

Giornata di ripartenza quella odierna, con il Milan di Pioli che si è ritrovato a Milanello per i primi test fisici. In tal senso, Maldini, Massara e Gazidis hanno parlato in conferenza stampa affrontando i temi caldi di casa rossonera. In primis il calciomercato, con i rinnovi di Zlatan Ibrahimovic (assente a Milanello) e Gianluigi Donnarumma che restano in dubbio. Ecco le parole dell’ex capitano rossonero, attuale direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic-Donnarumma: parla Maldini

Sul rinnovo di Ibrahimovic: “Noi e l’entourage di Zlatan stiamo lavorando per concludere positivamente i colloqui. Ibrahimovic sa che è la nostra priorità, cerchiamo di concludere in tempi brevi“. Il direttore tecnico dell’area rossonera, dunque, continua: “Ci sarà poco tempo per la preparazione, a metà settembre avremo i preliminari e poi inizierà il nuovo campionato. Piano B? In questo lavoro devi avere anche un piano C e D…”.

Maldini ha poi voluto chiarire anche la situazione riguardante l’altro assistito di Mino Raiola: Gianluigi Donnarumma. Sul classe ’99: “E’ stato un errore arrivare ad un anno dalla scadenza, siamo un pò preoccupati ma contiamo sulla volontà di Gigio”.

