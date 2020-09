Calciomercato Juventus, obiettivo Suarez | Giocatore come indennizzo

La Juventus tenta il grande colpo in attacco puntando a Luis Suarez, bomber in uscita dal Barcellona: idea giocatore come indennizzo per i catalani

Juventus scatenata sul mercato, che ora prova a mettere a segno un grande colpo in attacco. Si punta a Luis Suarez, bomber in rotta dal Barcellona. Per convincere i catalani si prova ad inserire nella trattativa un calciatore come indennizzo.

Calciomercato Juventus, priorità Suarez: De Sciglio indennizzo per i catalani

La Juventus continua a lavorare ininterrottamente sul mercato per acquistare il bomber che completi il reparto offensivo per la prossima stagione. Oltre all’attaccante della Roma, Edin Dzeko, i bianconeri starebbero trattando per il bomber in uscita dal Barcellona, Luis Suarez. Con l’arrivo del nuovo allenatore dei catalani, Ronald Koeman, l’uruguaiano sarebbe stato messo alla porta, così i bianconeri vorrebbero subito approfittarne, cercando di superare la vasta concorrenza europea. L’accordo con il giocatore non sembrerebbe difficile da raggiungere, ma ora bisogna convincere i blaugrana a farlo partire a zero, nonostante un altro anno di contratto.

Così la Juventus avrebbe pensato di inserire nella trattativa Mattia De Sciglio, giocatore che piace al Barcellona, come possibile indennizzo per i catalani. Arriva però il secco no degli spagnoli. Bisogna dunque lavorare ancora per riuscire a trovare la soluzione giusta per portare ‘el pistolero’ a Torino.

