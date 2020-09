Calciomercato Inter, Nainggolan in bilico | La rivelazione del ds del Cagliari

L’Inter si muove sul calciomercato sia in entrata che in uscita e pensa anche al futuro di Nainggolan. Il belga è in bilico: arrivano le parole del ds del Cagliari

L’Inter lavora da ormai diversi mesi sul calciomercato e va a caccia di colpi importanti, ma nel frattempo deve valutare anche la situazione di quei calciatori che rientrano dal prestito. Tra questi c’è ovviamente Radja Nainggolan che potrebbe partire in caso di offerte importanti.

Il Cagliari lo segue con attenzione ma sembrerebbe comunque non semplice trovare un nuovo accordo per la permanenza a Sardegna, per cui non è da escludere che il belga si riunisca alla squadra allenata da Antonio Conte.

Calciomercato Inter, ds Cagliari: “Non ci sono elementi per pensare a un ritorno imminente di Nainggolan”

Il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, ha fatto chiarezza sul belga ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le sue parole: “Nainggolan non è un nostro calciatore quindi non decidiamo noi. Se ci fosse la possibilità, per noi sarebbe importante proseguire il cammino con lui. Sicuramente è un giocatore che ci darebbe tanto anche in termini di leadership ma per ora non c’è nessun elemento che ci fa pensare a un ritorno imminente“.

La scelta di Radja: “Lui è un sardo acquisito e già un anno fa ha fatto una scelta importante. Credo che se ci fosse la possibilità anche per lui sarebbe la soluzione migliore. Aspettiamo e vediamo, il nostro obiettivo è quello di riportarlo a Cagliari ma servono i giusti presupposti economici“.

Nell’ultima annata Radja Nainggolan ha realizzato sei reti nelle 26 gare giocate in Serie A con la maglia del Cagliari.

