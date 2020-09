Calciomercato Juventus, piano B per Suarez | Offerta monstre!

Calciomercato Juventus, bianconeri già con il piano B nel caso in cui saltasse l’ipotesi Suarez: può tornare in Italia, biennale pronto per le lui

Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus, alla ricerca di nuovo attaccante a cui affidare il fulcro del proprio reparto offensivo. Tanti i nomi al vaglio del DS Fabio Paratici: da Suarez a Dzeko, i bianconeri sembrano avere le idee chiare. Pirlo ha chiesto un attaccante dal rodato valore, affidabile e di esperienza. Poco importa se il suo ingaggio può finire con il risultare pesante: il neo-tecnico ha indicato l’identikit del dopo-Higuain. Un identikit che corrisponderebbe anche a quello di Edinson Cavani, l’asso nella manica di Paratici se dovesse saltare l’ipotesi Suarez.

Calciomercato Juventus, biennale per Cavani: piano B pronto se salta Suarez

Ecco, dunque, lo scenario di mercato che potrebbe schiudersi se la Juventus dovesse incassare il no di Luis Suarez: i bianconeri avrebbero pronto un biennale da offrire ad Edinson Cavani, attualmente svincolato dopo aver visto il proprio contratto scadere con il Paris Saint-Germain lo scorso giugno. L’uruguaiano è un vecchio pallino di Paratici, che sarebbe disposto ad offrirgli un biennale da 8 milioni di euro a stagione, fornendo un piano B di assoluto livello al neo-tecnico Andrea Pirlo. L’ex Napoli tornerebbe in Italia, dopo aver trascorso sette anni in Francia e aver vinto quasi tutto con il club parigino.

Si sfrega le mani, quindi, il tecnico bianconero: se dovesse saltare Suarez, la Juventus avrebbe già pronto il piano B. E che piano B: il ritorno di Edinson Cavani in Italia potrebbe davvero rivitalizzare l’attacco della Vecchia Signora.

