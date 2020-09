Calciomercato Juventus, infortunio pesante | Paratici acorre ai ripari

Juventus che si trova a fare i conti con un nuovo infortunio dopo quello di de Ligt: Paratici corre ai ripari e torna sul vecchio pallino

Duro colpo infortuni per la Juventus di Andrea Pirlo. Dopo aver perso Matthijs de Ligt il tecnico bianconero perde un altro calciatore per almeno un mese. A Paratici il compito di tornare sul mercato per sostituirlo. Ritorno di fiamma in Serie A.

Potrebbe interessarti anche >>>Calciomercato Juventus, obiettivo Suarez | Giocatore come indennizzo

Potrebbe interessarti anche >>>Calciomercato Juventus, brivido bomber | Duello serrato, ma spunta l’indizio

Potrebbe interessarti anche >>>Calciomercato Juventus, affare fatto | Ufficialità in arrivo

Calciomercato Juventus, Bernardeschi fuori almeno un mese: Chiesa per sostituirlo

La Juventus ancor prima di iniziare la propria stagione deve già fare fronte a due infortuni. Il primo era già noto da tempo, ovvero quello di Matthijs de Ligt, operato alla spalla. Il secondo invece è più recente, cioè quello di Federico Bernardeschi in nazionale, che ha dovuto lasciare il ritiro degli azzurri. Questo nuovo ko, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, dovrebbe portare l’esterno a restare fermo almeno per un mese, facendolo tornare solo alla terza giornata di campionato contro il Napoli.

Per questo motivo i bianconeri avrebbero deciso di tornare a sondare la pista Federico Chiesa dalla Fiorentina. L’esterno viola è da tempo un pallino della Juventus e l’infortunio di Bernardeschi potrebbe essere la motivazione giusta per affondare il colpo. La richiesta di Commisso è sempre intorno ai 60 milioni di euro, che i bianconeri proveranno sicuramente ad abbassare. Ma questa volta si potrebbe iniziare a fare sul serio per il talento della Fiorentina e della nazionale azzurra.

Potrebbe interessarti anche >>>Calciomercato Juventus, altro colpo dal Barcellona | Pronto lo scambio

Marco Deiana