Calciomercato Juventus, brivido bomber | Duello serrato, ma spunta l’indizio

Juventus, tiene banco la questione centravanti: continua il ballottaggio tra Dzeko e Suarez come prossimo numero ‘9’ bianconero

Edin Dzeko resta bloccato e in attesa di un via libera per trasferirsi a Torino. Il bosniaco resta nel mirino della Juventus, ma la Roma non lo libererà prima di avere la certezza di avere tra le mani un sostituto, in questo caso Arek Milik. Ecco allora che il sogno Luis Suarez, sempre più in rotta con il Barcellona, prende sempre più corpo e potrebbe concretizzarsi.

Calciomercato Juventus, ballottaggio Dzeko-Suarez

Continua dunque il ballottaggio tra Dzeko e Suarez: sembra che la maglia numero ‘9’ della Juventus sarà destinata ad uno dei due e presumibilmente a chi si libererà prima. Luca Fiorentino, giornalista di ‘ElevenSportsIT’ ha parlato a ‘JuventibusLive’, sottolineando come le due piste siano parallele: “Dzeko non è una pista tramontata, sono due rette parallele. Secondo me chi per primo tra Dzeko e Suarez riesce a risolvere le proprie grane, sarà della Juve. Fino a quando la Roma non riesce a risolvere la questione Milik, Dzeko è bloccato”.

“Per quanto riguarda Suarez, bisogna vedere la sua situazione con il Barcellona: sta trattando la buonuscita, chiede tutti i 25 milioni. Nel momento in cui ha già un accordo con la Juve per 10-12 milioni per tre anni, potrà andare via con meno pretese. Vediamo: non darei l’uruguayano per fatto” ha aggiunto il giornalista.

Ma relativamente al natio di Salto, arrivano ulteriori segnali. Il fratello del giocatore uruguayano ha lanciato un indizio dai social, iniziando a seguire su ‘Instagram’ la Juventus. Chissà che non possa essere un segnale per il futuro.

