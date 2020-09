Calciomercato Juventus, futuro Suarez | Arriva la promessa!

Il futuro di Luis Suarez, ormai prossimo a lasciare Barcellona, rimane ancora incerto: la Juventus pensa all’attaccante ed il ds gli fa una promessa.

Si è ufficialmente aperto il calciomercato e la Juventus vuole portare al più presto un centravanti per Andrea Pirlo. La corsa alla maglia numero ‘9’ dei bianconeri sembra essere una bagarre riservata principalmente a due giocatori: Edin Dzeko e Luis Suarez. Due profili simili per età, ingaggio e caratura tecnica: la differenza potrebbe essere fatta dalla volontà del tecnico bresciano. Inoltre, sembra esserci un altro club molto agguerrito sull’attaccante uruguaiano: il direttore sportivo avrebbe già fatto una promessa a Suarez.

Calciomercato Juventus, anche l’Ajax su Suarez | Le ultime

Non ci sarebbe solamente la Juventus a girare intorno a Luis Suarez. Come rivelato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, Marc Overmars avrebbe avuto un contatto telefonico con l’uruguaiano e gli avrebbe promesso che l’Ajax farà un grande sforzo per offrirgli un ingaggio importante. Il direttore sportivo dei ‘Lancieri’, quindi, si sta giocando tutte le carte a disposizione per riportare ad Amsterdam l’attaccante uscente del Barcellona. I bianconeri, intanto, continuano a trattare con la Roma per Dzeko e tengono viva la pista Suarez.

L’ultima parola sul prossimo attaccante della Juventus sarà, comunque, di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano vuole dare un’identità solida e ben definita ai bianconeri e la scelta dell’uomo perno del reparto offensivo sarà fondamentale. Suarez piace molto per la sua capacità di giocare con i compagni e la quantità di soluzioni da gol presenti nel suo arsenale. L’insidia Ajax, però, rischia di rovinare i piani della ‘Vecchia Signora’.

