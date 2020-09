Calciomercato Juventus, addio Milik: il retroscena

Calciomercato Juventus, Milik si allontana dai bianconeri: il retroscena sul momento esatto in cui la trattativa con il Napoli è naufragata

Nel valzer di punte che riguarda in questi giorni di mercato la Juventus, si allontana la figura di Arek Milik. Il polacco andrà in scadenza di contratto con il Napoli l’anno prossimo, ma i bianconeri, per adesso, sembrano puntare maggiormente su Dzeko o Suarez. Gli azzurri, dal canto proprio, sono intransigenti nelle loro richieste per liberare il bomber. Secondo ‘Il Mattino’, c’è un preciso momento in cui la trattativa con i campioni d’Italia si è arenata. Il Napoli aveva aperto alla possibilità di uno scambio, ma per il presidente De Laurentiis l’unico profilo che si poteva prendere in considerazione era quello di Cuadrado. Il colombiano, invece, è considerato incedibile dalla Juve. Dunque, trattativa che si è arenata, forse in maniera definitiva.

