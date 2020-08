Calciomercato Juventus, Messi e Ronaldo si può | La bomba dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Messi e Ronaldo nella stessa squadra: dalla Spagna arriva una vera e propria bomba sul futuro della Pulga e di CR7

Altro che roba da videogiochi: vedere Ronaldo e Messi nella stessa squadra, l’anno prossimo, rischia di diventare una clamorosa realtà. La bomba di mercato arriva dalla Spagna, dove i colleghi di ‘DiarioGol’ assicurano: in Premier League, il Manchester United starebbe lavorando per rendere possibile un qualcosa che (economicamente e tecnicamente) avrebbe del clamoroso. Un qualcosa che ridisegnerebbe completamente la geografia del calcio mondiale, riposizionando i Red Devils tra le formazioni migliori sul globo (e forse della storia).

Calciomercato, il Manchester United sogna in grande: la strategia per Messi e Ronaldo

Attenzione, quindi alla strategia del Manchester United: per battere la concorrenza degli odiati rivali del City, i Red Devils sarebbero pronti ad affidarsi al colosso Chrevolet (tra i principali sponsor del club) per supportare la maxi-operazione Messi e Ronaldo. D’altronde, se CR7 non sembra aver mai chiuso la porta per un ritorno a Manchester, l’argentino potrebbe seguire le orme dello storico antagonista, unendosi ad una delle formazioni più forti di sempre. E’ chiaro, il doppio affare resterebbe tanto difficile quanto clamoroso, ma Solskjaer avrebbe già dato pieno consenso alla dirigenza per provare a rendere reale il sogno Messi-Ronaldo.

Rumors e sogni di mercato: in un settembre che si preannuncia infuocato, il futuro di Messi e Ronaldo appare meno saldo del previsto. E il Manchester United sembra disposto a voler entrare nella storia, con una maxi-operazione che farebbe impallidire qualsiasi sceicco.

