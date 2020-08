Calciomercato Napoli, asse caldo con la Roma | Proposto nuovo scambio

Napoli e Roma continuano a parlare per chiudere il trasferimento di Milik in giallorosso e non solo: nuovo scambio sul piatto

Dopo il colpo Osimhen, il Napoli continua a lavorare per rinforzare la propria rosa e smaltire gli esuberi. L’asse più caldo al momento è quello con la Roma, con la quale si tratta per il trasferimento di Arkadiusz Milik. Tra i due club però potrebbe esserci un nuovo scambio ed a proporlo sarebbero i partenopei.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, intrigo Pastorello | Doppio addio e maxi affare col Napoli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, sfuma Ausilio | Obiettivo Paratici e Sarri

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Napoli, addio Magalhaes | Le ultime

Calciomercato Napoli, Veretout nel mirino: proposto lo scambio con Maksimovic

Lavora ininterrottamente il Napoli in chiave calciomercato per accontentare il proprio allenatore, Gennaro Gattuso. Con la Roma al momento i contatti sono continui per chiudere la trattativa che porterebbe Arkadiusz Milik in giallorosso, con una formula ancora da definire. Nel frattempo però i partenopei non si fermano ad attendere ma continuano a cercare nuovi innesti e lo fanno proprio in casa giallorossa. La squadra di Gattuso infatti, sembrerebbe aver messo gli occhi su Jordan Veretout, autore di un’ottima prima stagione alla Roma.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, il Napoli sarebbe pronta ad avanzare alla squadra capitolina la proposta di scambio tra il centrocampista e Nikola Maksimovic, vista anche la necessità di Fonseca di prendere un difensore. L’operazione però sembrerebbe molto difficile, visto che il francese è considerato incedibile dalla Roma.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, clamoroso a centrocampo | Offerto in Premier League