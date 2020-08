Calciomercato Inter, intrigo Pastorello | Doppio addio e maxi affare col Napoli

Candreva e Vecino, in uscita dall’Inter, potrebbero finire al Napoli. I nerazzurri penserebbero ad un maxi scambio che vedrebbe coinvolto anche Meret

Il Napoli è a caccia di un esterno duttile e in grado di coprire tutta la fascia dopo il divorzio da Callejon. Nei radar del club campano è finito Antonio Candreva, non più indispensabile all’Inter nello scacchiere di Conte dopo il colpo Hakimi piazzato dalla dirigenza nerazzurra lo scorso gennaio. Il marocchino sarà il titolare sulla corsia di destra, con Candreva che potrebbe trovare così poco spazio rispetto alla titolarità dell’ultima stagione, dove comunque nel finale era scivolato dietro D’Ambrosio in Europa League.

Inter, Meret erede di Handanovic: Candreva e Vecino al Napoli

L’agente Pastorello si sta muovendo per trovargli una sistemazione in caso d’addio all’Inter e nei giorni scorsi ha avuto anche dei contatti con il Napoli per valutare un eventuale trasferimento alla corte di Gattuso. Marotta e gli uomini mercato nerazzurri potrebbero sfruttare al balzo l’occasione e sondare nuovamente la pista Meret con la società di De Laurentiis. Il giovane portiere ha poco spazio con ‘Ringhio’ in panchina che gli preferisce Ospina e già in passato è stato più volte accostato alla squadra meneghina. Anche Meret è assistito da Pastorello, con il procuratore che potrebbe agevolare le operazioni per il cambio di maglia dei suoi due protetti. Il Napoli non vuole però svendere l’estremo difensore e valuterebbe intorno ai 30 milioni di euro il suo cartellino. L’Inter perciò potrebbe inserire anche Vecino nell’operazione con i partenopei per arrivare a Meret, oltre al cartellino di Candreva.

Vecino per caratteristiche piace a Gattuso e sostituirebbe il partente Allan, destinato all’Everton. Meret invece partirebbe alle spalle di Handanovic tra i pali permettendo al capitano di rifiatare nel corso della stagione, prima di raccoglierne lo scettro una volta che lo sloveno appenderà gli scarpini al chiodo.

