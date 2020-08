Calciomercato Juventus, sfida dalla Premier | Pronti 50 milioni!

La Juventus ha intenzione di acquistare un centrocampista per garantire ad Andrea Pirlo un calciatore di qualità e quantità.

La Juventus è sempre al lavoro per garantire ad Andrea Pirlo un centrocampista in grado di unire qualità e quantità. Le due partite contro il Lione hanno evidenziato i limiti della parte mediana del campo, in particolare nello ‘scontro’ contro Houssem Aouar, centrocampista dell’OL. La Juve è molto interessata al giocatore, ma c’è da battere la concorrenza di vari top club europei.

Juventus, su Aouar c’è anche l’Arsenal

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, l’Arsenal è molto interessato a Houssem Aouar. Sul centrocampista del Lione, c’è forte anche la Juventus. Ma i Gunners si sarebbero già portati avanti nelle trattative. Aouar dovrebbe lasciare l’OL in questa sessione di mercato. Su espressa richiesta dell’allenatore di Mikel Arteta, il club inglese è disposto a offrire 50 milioni di euro per acquisire il cartellino del francese.

Per la Juventus potrebbe dunque sfumare l’obiettivo per il centrocampo. Su di lui ci sono anche Real Madrid e Manchester City.

