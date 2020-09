Calciomercato Inter, scambio proposto al Napoli | Richiesta ‘monstre’

L’Inter ha individuato uno scontento in casa Napoli e avrebbe fatto un primo tentativo, inserendo Candreva: gli azzurri rifiutano e chiedono 50 milioni.

Come esposto in maniera chiara da Piero Ausilio, la società nerazzurra è alla ricerca di occasioni sul mercato. L’Inter avrebbe individuato in Alex Meret una di queste possibili opportunità. Il portiere classe ’97 ha dato dei segni di insofferenza a Napoli, dove non avrebbe gradito il fatto di dover continuamente alternare la titolarità con Ospina. L’azzurrino ex Udinese sente di poter essere maggiormente protagonista e vuole una sfida importante. I nerazzurri avrebbero pensato a Meret come erede designato di Handanovic. La prima offerta è già stata respinta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ‘mal di pancia’ Dybala | Addio più vicino

Calciomercato Inter, obiettivo Meret | Chiesti 50 milioni dal Napoli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’Inter avrebbe fatto un primo tentativo per Alex Meret: offrendo al Napoli soldi ed il cartellino di Candreva. Il club partenopeo avrebbe immediatamente rispedito al mittente l’offerta nerazzurra e avrebbe fatto una richiesta chiara per il portiere: 50 milioni di euro. Difficile che l’Inter possa soddisfare questa richiesta, ma un nuovo tentativo nelle prossime settimane non è assolutamente da escludere.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Milan, occhio al Chelsea | Doppia cessione

Sulla possibilità che Meret vada all’Inter, è intervenuto anche il giornalista Ciro Venerato. “Il Napoli ha detto all’agente che qualora dovesse partire, lo farebbe soltanto a titolo definitivo e non in prestito come si dice in questi giorni. C’è il gradimento tecnico di Conte e Marotta per il portiere, si partirà da una base di 45 milioni di euro, ma non c’è la certezza che vada a Milano l’anno prossimo, le gerarchie potrebbero cambiare quest’anno, è veramente prematuro discuterne”.

La trattativa è solamente ad uno stato embrionale, ma vedere Meret nell’Inter in futuro non è una possibilità da escludere in alcun modo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, assalto a Chiesa | Contropartita a sorpresa

Inter, Conte torna su Bonucci | La proposta shock della Juventus

Calciomercato Juventus, futuro Suarez | Arriva la promessa!