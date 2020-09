Inter, Conte torna su Bonucci | La proposta shock della Juventus

Conte potrebbe fare un nuovo tentativo per Bonucci. La Juventus, a quel punto, penserebbe ad uno scambio alla pari con l’Inter per Skriniar

Non è un mistero il debole di Antonio Conte per Leonardo Bonucci. Il tecnico adesso all’Inter ha lanciato a grandi livelli il senatore della Juventus quando sedeva sulla panchina bianconera e già nei mesi scorsi ha provato un approccio per riaverlo alle proprie dipendenze. Difficilmente però la ‘Vecchia Signora’ darà il via libera per la cessione del centrale di Viterbo, a maggior ragione con l’arrivo in panchina di Pirlo e il possibile utilizzo della difesa a tre.

Inter, obiettivo Bonucci: la Juventus chiede Skriniar

Bonucci sarebbe un uomo cardine anche della retroguardia di Conte, che con la possibile uscita di scena di Skriniar potrebbe tornare in pressing su Marotta per tentare una nuova offensiva per portare il classe ’87 a Milano. La Juventus per il nazionale azzurro potrebbe chiedere proprio il cartellino di Skriniar, in uscita dall’Inter e che ha perso i galloni da titolare nell’ultima parte di stagione in nerazzurro. La Juve non vorrebbe privarsi di Bonucci e anche lo stesso calciatore non sarebbe intenzionato a cambiar maglia, ma un possibile scambio alla pari con lo slovacco potrebbe comunque ingolosire la dirigenza campione d’Italia considerando anche i nove anni di differenza tra i due sulla carta d’identità.

L’Inter però non accetterebbe queste condizioni e potrebbe controrilanciare chiedendo alla Juventus un assegno da 20 milioni di euro oltre al cartellino di Bonucci. Proposta che difficilmente però la Juve a quel punto accetterebbe.

