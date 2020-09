Calciomercato Inter e Milan, occhio al Chelsea | Doppia cessione

Il Chelsea starebbe pensando di acquistare due giocatori dalla Serie A. Nello specifico dalle due squadre di Milano.

Il Chelsea è molto attivo sul mercato. Frank Lampard sta rinforzando la propria squadra in tutti i reparti: in difesa sono arrivati Thiago Silva, Malang Sarr e Ben Chillwell; mentre in attacco Hakim Ziyech e Timo Werner. Per il centrocampo, invece, i Blues potrebbero puntare su Marcelo Brozovic e Gianluigi Donnarumma per la porta. Lampard non ha intenzione di puntare ancora su Kepa Arrizabalaga.

Calciomercato Inter e Milan, il Chelsea punta Brozovic e Donnarumma

Secondo quanto riferito dal portale ‘Sportskeeda‘, infatti, il Chelsea avrebbe intenzione di puntare su Brozovic per la zona mediana del campo. Tanto che Lampard ha già chiesto informazioni a Mateo Kovacic, compagno di ‘Epic Brozo’ in Nazionale. L’Inter sarebbe pronta a venderlo già questa estate, visto il desiderio di Antonio Conte di legarsi ad Arturo Vidal.

Per la porta, invece, il prescelto potrebbe essere Gigio Donnarumma: il portiere del Milan, classe ’99, ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora rinnovato il proprio contratto. Kepa non rientra più nei piani di Lampard e un giovane profilo -seppur con parecchia esperienza- come quello di Donnarumma darebbe una grossa mano ai Blues.



In totale, le due stelle dei club meneghini potrebbero portare ad un affare totale da ben 95 milioni di euro per il club londinese: 45 per Brozovic, mentre ben 50 per l’estremo difensore rossonero.

