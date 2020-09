Calciomercato, ‘mal di pancia’ Dybala | Addio più vicino

La Juventus e Dybala possono dirsi addio durante l’attuale sessione di calciomercato: rinnovo lontano, rispunta il top club

Sono ore calde in casa bianconera con la dirigenza della Juventus tra le più attive in ottica calciomercato. In tal senso, però, la Juventus rischia di vedersi allontanare sempre più Paulo Dybala, corteggiato dal top club che sembrerebbe pronto a tornare alla carica per la ‘Joya’: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Inter, Conte torna su Bonucci | La proposta shock della Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Suarez | Arriva la promessa!

Calciomercato, Juventus-Dybala: rinnovo lontanissimo

Un Dybala perplesso quello che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, starebbe ancora attendendo una chiamata dalla dirigenza della Juventus per il rinnovo. Con il contratto in scadenza nel 2022, ‘La Vecchia Signora’ rischia di allontanare sempre di più la ‘Joya’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’argentino, d’altro canto, piace e non poco al Real Madrid che potrebbe inserirsi nuovamente tra società e calciatore. Il mal di pancia di Dybala può portare ad un divorzio già durante l’attuale sessione di mercato, con Zidane pronto ad accogliere l’ex Palermo che difficilmente rinnoverà, a breve, con la dirigenza bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Gasperini allo scoperto | “Non è ancora nostro”

Situazione in divenire: il Real si rifà sotto per Dybala, la Juventus è avvertita.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, addio Ronaldo | Cifra shock per la Juventus!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Conte beffato e Pirlo esulta | Colpo ‘galactico’