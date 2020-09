Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | Rivelazione di Giulini

Il presidente del Cagliari, Giulini è tornato a parlare del futuro di Radja Nainggolan: “Decide l’Inter, tutti lo rivogliamo”

Dopo la grande stagione a Cagliari, in cui è sembrato ritrovare l’equilibrio giusto, il futuro di Radja Nainggolan è ancora tutto da scrivere. Per il momento il centrocampista belga è rientrato all’Inter ed è agli ordini di Antonio Conte che, però, non sembra vederlo centrale nei propri piani. Per questo motivo, per il ‘Ninja’ rimane più probabile una partenza da Milano piuttosto che la permanenza in nerazzurro. Fra le possibilità che si aprono di fronte a Nainggolan ci sarebbe anche il ritorno in Sardegna: oggi è tornato a parlare del belga il presidente Tommaso Giulini ed è stato anche piuttosto chiaro al riguardo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, torna Perisic | Annuncio UFFICIALE

Calciomercato Inter, Giulini su Nainggolan | “È la prima richiesta di Di Francesco”

Il futuro di Radja Nainggolan rimane un rebus molto intricato, a cui aggiunge ulteriori nodi Tommaso Giulini. Il presidente del Cagliari ha parlato del belga ai microfoni di ‘Sportitalia’: “Su Nainggolan decide l’Inter. Di sicuro una delle prime richieste che mi ha fatto Di Francesco è quella di poter tornare a lavorare con il ‘Ninja’. Il problema è che non possiamo permetterci chissà quali offerte. Vedremo, tutti lo rivogliamo ma sicuramente non possiamo permetterci di comprare il cartellino”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, svolta Lautaro | C’è l’accordo! I dettagli

Le dichiarazioni del presidente del Cagliari sono state molto eloquenti. I sardi non parteciperanno all’asta per acquistare il cartellino di Nainggolan, l’unica possibilità per cui il centrocampista belga torni agli ordini di Di Francesco è un nuovo prestito. Un’eventualità che non sarebbe vista di buon occhio a Milano, l’Inter vorrebbe riuscire a cedere in via definitiva tutti i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico per creare un tesoretto da reinvestire sul mercato.

Ci pensa Tommaso Giulini a fare chiarezza sul futuro di Nainggolan: “Tutti noi vogliamo il ritorno del belga, ma non possiamo permetterci di comprare il cartellino. Decide l’Inter”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, assalto Roma | Bianconeri in allerta

Ecco il nuovo sponsor di manica dell’Udinese nella stagione 2020/21: il Prosciutto di San Daniele

Calciomercato Juventus, nuovi contatti | Super scambio in Spagna!