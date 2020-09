Calciomercato Inter, Perisic per arrivare al big | Scambio in Liga!

Ivan Perisic non è stato riscattato dal Bayern Monaco. Così l’esterno offensivo croato, di proprietà dell’Inter, potrebbe essere un’ottima pedina di scambio: l’idea!

Una nuova ipotesi davvero entusiasmante per l’Inter. Dopo l’addio di Ivan Perisic al Bayern Monaco, che non ha riscattato l’esterno offensivo croato, lo stesso giocatore nerazzurro potrebbe rappresentare un’ottima pedina di scambio.

Calciomercato Inter, Thomas nel mirino: Perisic contropartita

Come svelato dal portale “Todofichajes.net” l’Inter avrebbe messo nel mirino anche il centrocampista dell’Atletico Madrid, Thomas Partey. Il ghanese sarebbe pronto a dire addio al club spagnolo con numerose offerte ricevute nelle ultime settimane, tra cui quella dell’Arsenal in pole per acquistare il giocatore di Simeone.

L’Inter potrebbe abbassare le pretese dell’Atletico Madrid, che vorrebbe almeno 50 milioni per il centrocampista, inserendo nella trattativa Ivan Perisic, pronto a cambiare nuovamente squadra. Lo stesso croato piace molto a “El Cholo” Simeone e potrebbe alternarsi nel reparto offensivo con gli altri talenti. Thomas sarebbe anche un obiettivo di mercato della Juventus, che starebbe così provando a rinforzare la zona centrale di campo.

Un’idea di scambio davvero avvincente con l‘Inter sempre alla ricerca di centrocampisti da regalare allo stesso Antonio Conte.

