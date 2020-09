Calciomercato Juventus, perfetto per Pirlo | Tentativo di scambio

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in risalto la possibilità di uno scambio con il Real Madrid due anni dopo il clamoroso affare Cristiano Ronaldo

Possibile affare tra Juventus e Real Madrid, due anni dopo quello clamoroso di nome Cristiano Ronaldo. L’ipotesi nasce dalle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna. Il protagonista di queste voci è il brasiliano Marcelo, che con l’arrivo di Mendy non è più intoccabile. Di più, in partenza di fronte a una proposta congrua. Di soldi non ce ne sono granché, motivo per cui i bianconeri potrebbero tentare di imbastire uno scambio con uno dei propri ‘esuberi’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, occasione Kepa dal Chelsea | Le ‘big’ di A ci pensano

Calciomercato Juventus, obiettivo Marcelo: scambio boom e tre anni di contratto

Trentadue anni da poco compiuti e in scadenza nel giugno 2022, Marcelo sarebbe perfetto per Pirlo e trasferendosi a Torino avrebbe modo di ricongiungersi col suo grande amico nonché ex compagno CR7. Scambio, ma con chi? Un nome che potrebbe fare al caso di Zidane è quello di Douglas Costa. L’esterno 29enne di Sapucaia do Sul ha più o meno la stessa valutazione, tra i 25 e i 30 milioni di euro, e ciò consentirebbe ai due club di mettere in piedi uno scambio del tutto alla pari, con annesse plusvalenze. L’ingaggio di Marcelo, quasi 12 milioni come Sergio Ramos e Toni Kroos, potrebbe essere superato con una ‘spalmatura’ su un contratto triennale e con bonus facilmente raggiungibili. Certo è che l’acquisto del classe ’88 di Rio de Janeiro, accostato anche all’Inter di Antonio Conte, dovrebbe essere conseguenziale alla cessione di Alex Sandro, il quale vanta ammiratori in Premier.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ultimatum al big | Proposto per Dybala!

Calciomercato, rispunta Lacazette | Dalla Spagna: Juve in pole!