Calciomercato Inter, esuberi da piazzare | Ipotesi risoluzione

Non solo acquisti ma anche cessioni in casa Inter: per un esubero ormai fuori dal progetto spunta l’ipotesi rescissione

Nel calciomercato l’equilibrio è un aspetto fondamentale, quindi oltre agli acquisti si deve ragionare bene anche per quanto riguarda le cessioni. In casa Inter bisogna piazzare alcuni esuberi prima di continuare a comprare. Per un calciatore ormai fuori dal progetto spunta addirittura l’ipotesi risoluzione del contratto.

Calciomercato Inter, addio Asamoah: si pensa alla risoluzione del contratto

Sfoltire la rosa è uno degli obiettivi dell’Inter in questo mercato. Prima di procedere con l’arrivo di altri rinforzi, bisognerà inevitabilmente alleggerire il numero di componenti della squadra. Ci sono alcune parti del campo nella quale i nerazzurri sono fin troppo coperti, come la fascia sinistra, dove oltre ad Hakimi appena arrivato, ci sono Dalbert ed Asamoah. Ricordiamo inoltre che l’Inter di Antonio Conte gioca con la difesa a tre, quindi il tipo di esterni che gli servono devono essere con caratteristiche ben precise.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, uno degli indiziati per dire addio ai nerazzurri sarebbe Kwadwo Asamoah. Lo spazio per il classe 1988 all’interno della rosa di Antonio Conte si sarebbe ridotto molto, portandolo ad essere un esubero. Così per lui sembrerebbe aprirsi la possibilità della risoluzione del contratto, che al momento ha scadenza 2021. Per l’Inter questa soluzione potrebbe portare anche ad un alleggerimento del monte ingaggi, visto che risparmierebbe i 3 milioni percepiti da Asamoah. Un’opzione che potrebbe prendere piede nelle prossime settimane.

