Calciomercato Inter, tentativo Real per Lautaro | Soldi e giocatore!

La permanenza di Lautaro all’Inter non è ancora così scontata: per il ‘Toro’ il Real sarebbe pronto ad offrire 55 milioni più un giocatore

Ci sono ancora nuvole di incertezze riguardo alla permanenza di Lautaro Martinez a Milano. Una nebbia dovuta al grande interesse delle big spagnole per il numero ’10’ dell’Inter: non solamente il Barcellona vorrebbe l’argentino, ma anche il Real Madrid. Il campioni di Spagna vogliono trovare una nuova stella da affiancare a Benzema, dopo il flop di Jovic nella scorsa stagione. Le ‘Merengues’ sarebbero pronte ad offrire 55 milioni più una contropartita tecnica potenzialmente gradita da Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skriniar ‘finanzia’ Kante | Cash e giocatore dal top club

Calciomercato Inter, Real su Lautaro | 55 milioni più Reguilon!

Secondo quanto rivelato da ‘ElGolDigital’, il Real Madrid starebbe preparando un’offerta importante per Lautaro Martinez. Il club iberico vorrebbe presentare all’Inter 55 milioni di euro più il cartellino di Sergio Reguilon: il cartellino dell’esterno spagnolo è valutato circa 25 milioni. Un’offerta complessiva da 80 milioni di euro, che molto si avvicina agli 85/90 milioni richiesti dai nerazzurri per privarsi di Lautaro Martinez. L’inserimento di Reguilon, poi, potrebbe essere molto gradito da Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio PSG | Spunta un altro nome per Conte

Il tecnico salentino sembra essere rimasto molto colpito dalle gesta di Reguilon in Europa League e dalle sue doti in proiezione offensiva. Un aspetto molto caro all’ex CT della Nazionale, che potrebbe avere un altra alternativa per le corsie esterne nerazzurre. Il nodo principale per l’affare Lautaro, in ogni caso, rimarrebbe la difficoltà dell’Inter a sostituirlo a pochi giorni dall’inizio della stagione. L’attenzione, comunque, deve rimanere alta perché il pressing del Real Madrid potrebbe concretizzarsi in un’offerta da un momento all’altro.

L’Inter potrebbe trovarsi a fronteggiare una corposa offerta del Real Madrid per Lautaro Martinez: 55 milioni di euro più il cartellino di Sergio Reguilon.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | Proposta dalla Spagna

Calciomercato Inter, Godin in uscita | L’annuncio del dg!