Calciomercato Inter, Skriniar ‘finanzia’ Kante | Cash e giocatore dal top club

Skriniar verso il top club europeo e fondamentale per consentire all’Inter di mettere le mani su N’Golo Kante. Nell’operazione anche il laterale mancino. Ecco tutti i dettagli

Vidal in arrivo, ma Conte non è soddisfatto: vuole, anzi pretende anche N’Golo Kante. Per il tecnico, il francese che ha già allenato al Chelsea è fondamentale per consentire all’Inter di ridurre se non azzerare il gap dalla Juventus. Insomma, un colpo potenzialmente da Scudetto. L’operazione coi ‘Blues’ è però complicata se non altro perché gli inglesi non sono disposti a trattare al ribasso: per il cartellino ci vogliono sui 60 milioni di euro, punto. Ecco che allora per ‘finanziare’ l’acquisto del transalpino servirà quantomeno una cessione illustre. Quella di Brozovic, ora finito nel mirino del Monaco, di Christian Eriksen oppure di Milan Skriniar.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, novità a centrocampo | “Contatti avviati con la dirigenza”

Calciomercato Inter, doppio colpo con Skriniar: tutti i dettagli

Potrebbero in realtà partire tutti e tre, o almeno due: in particolare Brozovic e Skriniar. Sullo slovacco c’è da registrare il forte interesse da parte del Paris Saint-Germain. Il club transalpino è alla ricerca dell’erede di Thiago Silva, andato via a zero e poi legatosi proprio al Chelsea. E lo slovacco sembra piacere proprio tanto sia al Ds Leonardo che al tecnico Tuchel, alla fine rimasto alla guida di Neymar e compagni. Intermediari di un certo peso sono al lavoro per portare a conclusione l’affare, si parla addirittura di una proposta da 60 milioni di euro e di un contratto pronto per l’ex Samp da circa 6 milioni netti a stagione, ovvero il doppio di quanto percepisce attualmente a Milano.

Il PSG potrebbe in realtà mettere sul piatto una proposta cash inferiore per il cartellino del classe ’95, magari da 40 milioni. In aggiunta, però, una contropartita tecnica gradita ai nerazzurri, vale a dire il terzino spagnolo Bernat, in scadenza nel giugno 2021 e valutato sui 15 milioni.



In tal caso i nerazzurri avrebbero sia i soldi necessari, non tutti ma una larga parte per affondare il colpo Kante, che il laterale mancino richiesto da Conte (anche se i nomi fatti dal salentino sono altri, Emerson Palmieri e Marcos Alonso) senza tirar fuori un euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Perisic per arrivare al big | Scambio in Liga!

Calciomercato Juventus, perfetto per Pirlo | Tentativo di scambio