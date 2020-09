Calciomercato Inter, scambio PSG | Spunta un altro nome per Conte

Tra Inter e PSG si aprono le porte di uno scambio: nuovo nome per rinforzare la rosa di Antonio Conte in vista della prossima stagione

Entra nel vivo il calciomercato dell’Inter, con alcune trattative in corso che potrebbero rinforzare molto la squadra di Antonio Conte. Con il PSG i nerazzurri sembrerebbero poter mettere in piedi uno scambio. Spunta un nuovo nome per il centrocampo interista.

Calciomercato Inter, PSG su Skriniar: idea Gueye nello scambio

In questa finestra ridotta di calciomercato l’Inter potrebbe vedere l’addio di un top player in difesa, ovvero Milan Skriniar. Il difensore slovacco, valutato circa 60 milioni al momento, ha perso posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte e sembrerebbe essere uno degli indiziati per essere sacrificato, così da fare cassa per i nuovi obiettivi. Il centrale continua ad essere cercato dal PSG, con il quale potrebbe svilupparsi uno scambio importante.

Sul piatto i parigini potrebbero mettere Idrissa Gueye, centrocampista in uscita che sarebbe valutato intorno ai 25 milioni di euro. Naturalmente la trattativa dovrebbe prevedere l’inserimento di un conguaglio economico in favore dei nerazzurri vista la differenza di valutazioni. Per quanto riguarda la questione ingaggi invece, i francesi sembrerebbero pronti ad offrire 6 milioni di euro a Skriniar. L’arrivo del centrocampista dal PSG inoltre, potrebbe essere utile anche per abbassare il monte ingaggi, visto che al momento in Francia prenderebbe sotto al milione di euro. Un affare che potrebbe accontentare entrambe le società sia dal punto di vista economico che di rinforzi.

