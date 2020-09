Calciomercato Inter, addio Lautaro | Il Barcellona ‘chiama’ Mendes

Sono ore delicate in casa Inter, mentre si prova a chiudere per nuovi affari in entrata torna il tormentone Lautaro Martinez. Mossa a sorpresa del Barcellona

Sono giornate intense e calde per l’Inter, che lavora in maniera insistente sul calciomercato per provare a rinforzare la propria rosa e raggiungere traguardi importanti in futuro. L’obiettivo principale è ripartire dalla base che ha fatto bene nella scorsa stagione raggiungendo il secondo posto in Serie A e la finale di Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Rugani più soldi | Scambio in Serie A!

Pur senza vincere titoli, i nerazzurri hanno comunque fatto dei grandi passi in avanti rispetto al passato e hanno dimostrato che con qualche ritocco possono davvero puntare agli obiettivi più importanti. Prima però c’è da monitorare la situazione di Lautaro Martinez, visto che la sua posizione sembrerebbe essere nuovamente in bilico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus attenta | ‘Sgarbo’ di Simeone: i dettagli

Calciomercato Inter, Mendes alleato del Barcellona: pronte le cessioni per l’assalto a Lautaro

L’attaccante argentino ha formato una coppia ormai consolidata con Romelu Lukaku, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Da gennaio si parla dell’interesse del Barcellona che dopo una pausa potrebbe tornare all’assalto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Perisic per arrivare al big | Scambio in Liga!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i Blaugrana avrebbero incaricato Jorge Mendes di fare delle cessioni per racimolare i giusti soldi per cercare di portare in Spagna Lautaro Martinez. Il suo entourage dovrebbe ribadire ai nerazzurri la volontà di trasferirsi al Barcellona.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, arriverebbero sicuramente soldi importanti per acquistare un nuovo attaccante ma ad oggi mancano solo tre settimane alla fine del calciomercato e potrebbe essere una corsa contro il tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, perfetto per Pirlo | Tentativo di scambio

Calciomercato, Juventus-Dzeko: Pirlo ci spera | Scadenza fissata!