Calciomercato, Juventus-Dzeko: Pirlo ci spera | Scadenza fissata!

La Juventus continua a inseguire il colpo Edin Dzeko dalla Roma. Ore decisive per il bosniaco: spunta la scadenza

A tenere banco in casa Roma è più di tutto il futuro di Edin Dzeko. Novità importanti in arrivo per quanto riguarda il futuro del centravanti bosniaco che ormai da diverse settimane è nel mirino della Juventus per sostituire Higuain nel calciomercato estivo. Il club bianconero sta provando ad accontentare il club capitolino: spunta la scadenza per l’eventuale chiusura dell’affare.

Calciomercato Juventus, colpo Dzeko: spunta la data

Edin Dzeko e la Juventus, un matrimonio possibile ma tutt’altro che semplice da portare a compimento. L’attaccante bosniaco rimane il profilo in cima alla personalissima lista di mister Andrea Pirlo che lo vuole alla guida dell’attacco bianconero. Oltre a Suarez, dunque, è il 9 giallorosso ad essere il favorito per sostituire Higuain. Il futuro dell’uruguagio sarà lontano da Barcellona ma costi e problematiche burocratiche stanno rallentando l’affare.

I contatti con la Roma per la punta proseguono ma, in tal senso, sia l’attaccante che il club giallorosso avrebbero fissato una ‘deadline’ per chiudere la trattativa con la ‘Vecchia Signora’. C’è fretta in casa giallorossa: o si chiude entro il weekend, o Dzeko rimarrà nella Capitale.

E’ questo il pensiero comune che mette dunque fretta e pressione a Paratici che proverà ad accontentare Pirlo nelle prossime ore. Situazione in divenire, dunque: Dzeko-Juventus, la scadenza, in qualunque caso, è già stata fissata.

