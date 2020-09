Calciomercato Juventus, svolta Dzeko | Futuro a sorpresa!

Novità importanti in casa Juventus per quanto riguarda il destino di Dzeko, vicinissimo ormai da giorni: l’attaccante della Roma può spiazzare tutti.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per determinare definitivamente il futuro di Edin Dzeko. L’attaccante giallorosso, accostato con forza alla Juventus per il calciomercato estivo, non è ancora sicuro dove giocherà l’anno prossimo. Arrivano in tal senso segnali che potrebbero stupire riguardo la scelta del bosniaco: ecco quale potrebbe essere la decisione dell’attaccante romanista.

Calciomercato, Juventus-Dzeko: il bosniaco spiazza tutti

Secondo quanto riportato dall’edizione romana de ‘Il Corriere della Sera‘, Edin Dzeko potrebbe continuare a vestire la maglia giallorossa. L’attaccante bosniaco ha postato nelle scorse ore sul proprio profilo Instagram una maglia che lo ritrae con una maglia a metà tra quella della Roma e della sua nazionale, la Bosnia. Una traccia che è stata poi raccolta dall’ad Fienga che ha di fatto aperto le porte ad una clamorosa permanenza di Dzeko: “Edin è il nostro capitano e lo sarà finchè lo vorrà”.

Un assist importantissimo che l’attaccante sembra voler sfruttare, restando da protagonista nella Capitale. Dzeko teme inoltre di essere solo la seconda scelta, dietro Suarez vicinissimo alla Juventus, ed è anche per questo che la sua ‘voglia’ di bianconero starebbe scemando con il passare delle ore.

Il giocatore spinge per definire prima dell’inizio della nuova Serie A il suo futuro: un destino, sempre più, a tinte giallorosse.

