Calciomercato Inter, la Juventus su Brozovic | Ecco la proposta!

Marcelo Brozovic sarebbe finito nuovamente nel mirino della Juventus alla ricerca di un regista da affidare ad Andrea Pirlo: la proposta dei bianconeri!

La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione con nuovi possibili colpi di assoluto valore. Nel mirino ci sarebbe ancora una volta il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, pronto a dire addio all’Inter. Pronto l’assalto decisivo con l’ok già arrivato dal neo-tecnico Andrea Pirlo.

Calciomercato Inter, idea di scambio con la Juventus: i nerazzurri rifiutano

La valutazione del giocatore nerazzurro si aggira intorno ai 50 milioni e così la dirigenza bianconera avrebbe pensato ad inserire diverse contropartite tecniche, come Rugani o Rabiot o Ramsey, per chiudere l’operazione in tempi brevi.

La risposta dell’Inter, però, è stata negativa respingendo al mittente il piano dei bianconeri, che dovranno così pensare ad una nuova proposta per arrivare così a Marcelo Brozovic. I prossimi giorni saranno decisivi per tentare di sbloccare la trattativa.

Un’idea davvero entusiasmante per la Juventus che continua a guardare in casa Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

