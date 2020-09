Calciomercato Inter, Eriksen può salutare | Scambio con la big

L’Inter lavora sul calciomercato e valuta anche i possibili addio dei calciatori in uscita. Eriksen potrebbe salutare: possibile scambio con la big

Sono giornate molto intense per l’Inter, che in un mese deve provare ad apportare modifiche importanti alla rosa per provare a continuare il percorso di crescita e raggiungere traguardi di spessore insieme al tecnico Antonio Conte, che sta dettando le regole per gli acquisti da effettuare.

Il tecnico nerazzurro ha sicuramente vissuto una buona stagione quest’anno anche se è mancata la conquista del titolo. Sia in Serie A che in Europa League si è andati vicinissimi con il secondo posto e la finale contro il Siviglia ma in entrambi l’epilogo non è stato dei migliori.

Calciomercato Inter, addio Eriksen: si pensa allo scambio con Morata

Un calciatore nerazzurro che non è riuscito a fare la differenza è sicuramente Christian Eriksen, che è arrivato a gennaio per provare a garantire il salto di qualità ma non sembrerebbe essere il centrocampista adatto per lo stile di gioco di Antonio Conte.

Con l’arrivo di Vidal il danese potrebbe perdere ancora più spazio e non è escluso un addio da subito. Spunta l’ipotesi di uno scambio con l’Atletico Madrid per portare in nerazzurro l’attaccante Alvaro Morata. Sia lo spagnolo che Eriksen sarebbero valutati 60 milioni di euro quindi sarebbe uno scambio alla pari.

In questa ultima stagione, Morata ha siglato 16 reti tra campionato e coppe in circa 44 presenze con la maglia dei ‘Colchoneros’.

