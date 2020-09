Calciomercato Inter, futuro in Serie A | L’ex nerazzurro ha deciso!

Salutata la squadra di Conte nelle scorse settimane, l’ex nerazzurro è pronto a rilanciarsi in Serie A: ecco il club in pole position

In casa nerazzurra si continua a lavorare per regalare ad Antonio Conte gli innesti ideali in vista della prossima stagione. Un calciomercato che, tuttavia, ha già visto l’addio di alcuni nerazzurri. Tra questi, uno potrebbe continuare a giocare in un’altra squadra di Serie A: niente Spagna, ecco il club favorito per la firma.

Calciomercato, l’ex Inter resta in A: i dettagli

Arrivano importanti conferme dalla Spagna sull’ex centrocampista dell’Inter, Borja Valero, sempre più vicino alla permanenza nel calcio italiano. A riportare la notizia ‘Todofichajes.com’ che sottolinea come l’offerta del Betis non abbia scaldato l’animo dello spagnolo, deciso a continuare in Serie A.

Non più all’Inter e nemmeno all’Hellas Verona, che aveva pensato all’esperto centrocampista nelle scorse settimane. A spuntarla sarà il Genoa che sta allestendo una squadra competitiva per una tranquilla salvezza nel 2020/21.

Il ‘Grifone’ ha già avviato i contatti promettendo al giocatore un ruolo da assoluto protagonista in rossoblù.

