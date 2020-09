Calciomercato Inter, addio Nainggolan | Accordo vicino!

Radja Nainggolan sarebbe sul punto di dire addio definitivamente all’Inter. Domani lo stesso centrocampista belga ripartirà con Conte: cessione ad un passo!

Il futuro di Radja Nainggolan è sempre in bilico. Il centrocampista belga di proprietà dell’Inter si aggregherà domani con la compagine di Antonio Conte per iniziare una nuova preparazione. Nella scorsa stagione l’ex Roma ha vestito nuovamente la maglia del Cagliari con un’annata tra alti e bassi a causa di un infortunio che l’ha bloccato per diverso tempo.

Calciomercato Inter, il Galatasaray stringe per Nainggolan

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” il Galatasaray potrebbe chiudere in tempi brevi l’acquisto dello stesso Nainggolan: l’accordo con l’Inter sembra essere molto vicino. L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni con il suo arrivo in terra turca.

Lo stesso giocatore belga sarebbe anche pronto a guadagnare circa 2,5 milioni a stagione diventando uno dei più ‘ricchi’ della formazione turca. Una nuova soluzione davvero entusiasmante per gli ultimi anni ancora ad altissimi livelli per il “Ninja”.

Una nuova avventura per l’ex Cagliari, pronto a vivere ancora da protagonista una nuova stagione lontano dall’Italia dopo tanti anni.

