Calciomercato Roma, ritorno ad un passo | Il giocatore vuole i giallorossi

Si lavora in chiave calciomercato in casa Roma, cercando di riportare in giallorosso un calciatore: accordo vicino e volontà del giocatore fondamentale

Dopo la rivoluzione societaria, con Dan Friedkin diventato il 25esimo presidente della Roma, i giallorossi lavorano sul mercato per creare una squadra che possa migliorare il quinto posto di quest’anno. In difesa si lavora per il ritorno di un calciatore molto amato. L’accordo sarebbe ad un passo ed il giocatore vorrebbe solo la Roma.

Calciomercato Roma, ritorno Smalling vicinissimo: accordo con il giocatore e nuova offerta

La difesa della Roma quest’anno ha visto un grande protagonista, ovvero Chris Smalling. Il centrale arrivato in prestito dal Manchester United ha dominato al centro del reparto offensivo, diventando uno dei beniamini dei tifosi durante la stagione. Il suo ritorno ai ‘red devils’ ha provocato grande delusione sia tra i giallorossi che anche in lui stesso, da subito attaccatosi alla maglia giallorossa. Ma non tutto sembrerebbe perduto.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, la Roma sarebbe pronta ad una nuova offensiva per il difensore inglese, mettendo sul piatto 15 milioni più bonus. La volontà del giocatore inoltre sembrerebbe essere chiara, vorrebbe infatti solo la squadra capitolina. L’affare sarebbe finanziato dall’uscita di Patrick Shick che andrà al Bayer Leverkusen. L’ostacolo maggiore però sarà proprio convincere il Manchester United ed il suo allenatore Solskjaer, che più volte ha elogiato il difensore.

