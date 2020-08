Calciomercato Roma, addio Schick: è fatta | Cifre e dettagli

La Roma ha praticamente chiuso per la cessione di Patrik Schick che sarà ufficializzata nelle prossime ore: addio definitivo, cifre e dettagli

La Roma e Patrik Schick ad un passo dall’addio. Un divorzio definitivo quello che coinvolgerà i giallorossi e l’ex attaccante della Sampdoria, reduce da 10 reti e 3 assist in 28 presenze con la maglia del Lipsia. Futuro ancora in Bundesliga ma non al Lipsia, appunto, con il Bayer Leverkusen che avrebbe praticamente ultimato l’acquisto dal club giallorosso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, asse caldo con la Roma | Proposto nuovo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, sfuma Ausilio | Obiettivo Paratici e Sarri

Calciomercato Roma, Schick al Leverkusen: è fatta

Schick saluterà a titolo definitivo la Roma per 27 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Il Leverkusen ha accelerato viste le cessioni imminenti di Havertz al Chelsea e Volland al Monaco.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un colpo importante per i tedeschi ma allo stesso tempo per la Roma che sull’ex Sampdoria non ha più voluto puntare, arrivando ad incassare una cifra importante da reinvestire per i rinforzi richiesti da Fonseca nel calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, nuovo scambio Juve-Roma | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, sogno in attacco | Tentativo nel 2021