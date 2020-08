Calciomercato, nuovo scambio Juve-Roma | I dettagli

La Juventus e la Roma stanno dialogando riguardo al mercato e sono tanti i nomi sul tavolo: scambio in vista fra le due italiane.

La nuova stagione è ufficialmente iniziata, con le società di Serie A che si sono ritrovate per riprendere l’attività agonistica. Primo giorno di campo anche per Andrea Pirlo, che sembra aver restituito entusiasmo all’ambiente bianconero. È anche tempo di mercato, però, e la Juventus e la Roma continuano a dialogare riguardo ad un possibile scambio. Sono tanti i giocatori che interessano al club giallorosso, mentre i bianconeri hanno messo nel mirino prevalentemente due profili. Tutti i dettagli riguardo al possibile scambio.

Calciomercato Juventus, Florenzi è l’esterno per Pirlo | Scambio con la Roma!

Una delle novità che sembra aver apportato Andrea Pirlo alla Juventus è relativa agli esterni: il tecnico bresciano vuole due ali che sappiano coprire tutta la fascia, abbinando qualità a quantità. Per questo motivo i bianconeri avrebbero pensato ad Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’, la Juventus e la Roma starebbero lavorando ad uno scambio fra l’esterno giallorosso e uno fra Romero e Rugani. Un affare che potrebbe rivelarsi utile a tutte le parti in causa.

Dopo un paio di stagioni complicate, Florenzi potrebbe ritrovare l’entusiasmo insieme ad Andrea Pirlo. Potrebbe essere l’ex capitano giallorosso l’uomo giusto per la fascia destra bianconera, dove farebbe la staffetta con Juan Cuadrado. Per un Florenzi che arriva, c’è un centrale che saluta. Sia Rugani che Romero non sembrano rientrare più nei piani della Juventus e potrebbero essere inseriti in operazioni di mercato. La Roma è alla ricerca di un centrale che copra il buco lasciato da Smalling ed i due esuberi bianconeri potrebbero fare al caso dei giallorossi.

Juventus e Roma lavorano fianco a fianco per portare a termine una trattativa di scambio: Florenzi potrebbe arrivare a Torino, con uno fra Rugani e Romero che raggiungerebbe la Capitale.

