Calciomercato Roma, nome a sorpresa per il post Dzeko | I dettagli

La Roma potrebbe perdere Edin Dzeko, seguito dalla Juventus, e pensa all’eventuale erede del bosniaco: spunta l’ex bomber di Serie A

In casa Roma è tempo di cambiamenti, con la nuova proprietà guidata da Friedkin che intende rilanciare il progetto giallorosso. Dal campo al calciomercato, tiene banco il futuro di Edin Dzeko sempre più in bilico. Il bosniaco piace e non poco alla Juventus che sembrerebbe intenzionata ad accelerare per regalarlo a Pirlo. La Roma dunque avrebbe già individuato il sostituto: l’ex punta di Serie A è in pole position.

Calciomercato Roma, erede Dzeko: ecco l’ex Serie A

La Juventus vuole Edin Dzeko. Il bosniaco secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ incontrerà il Ceo Fienga per discutere sul suo futuro in giallorosso. In tal senso, la Juventus resta vigile alla finestra. Proprio ai bianconeri sarebbe stato offerto quello che è attualmente il primissimo nome sulla lista dei dirigenti giallorossi per rimpiazzare Dzeko: Krzysztof Piatek.

L’ex Milan non rimarrà all’Hertha Berlino dove non ha brillato e potrebbe fare ritorno in Italia. La Serie A, dunque, ancora nel destino di Piatek che nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Fiorentina. Adesso la Roma, però, sembra in primissima fila per portare nella Capitale l’ex Milan e Genoa.

Con Dzeko in bianconero, è Piatek il nome caldo per l’attacco di Fonseca.

