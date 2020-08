Calciomercato Juventus, ipotesi scambio con la Roma | Spunta l’incontro!

Previsto per domani un incontro importante tra Juventus e Roma per parlare di calciomercato. Spunta l’ipotesi di uno scambio!

La Juventus è al lavoro ormai da diverse settimane per programmare al meglio la prossima stagione, nella quale sarà fondamentale provare a rilanciarsi dopo un’annata nel complesso negativa dal punto di vista dei risultati e soprattutto delle prestazioni. Il cambio di allenatore è stato il primo passo per la rivoluzione ma ciò non basta per crescere notevolmente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Super scambio e plusvalenza!

Sarà importante ora effettuare delle modifiche alla rosa per cercare di dare una mano al debuttante Andrea Pirlo, che deve avere il massimo appoggio della società per fare bene. Fabio Paratici è pronto a delle trattative importanti e alcune potrebbero riguardare anche degli scambi in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Messi convinto dell’addio | Tre ipotesi

Calciomercato Juventus, si pensa allo scambio De Sciglio-Florenzi

È molto caldo l’asse tra Juventus e Roma e, secondo quanto riportato da La Stampa, domani ci sarà un incontro tra le parti per fare il punto della situazione su alcuni calciatori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Friedkin si prende la Roma | Indizio su Zaniolo

Possibile che le due società lavorino anche per degli scambi tra i calciatori in uscita e non solo per operazioni più complesse come quella di Zaniolo. Spunta l’idea di uno scambio alla pari che porterebbe Alessandro Florenzi in bianconero e Mattia De Sciglio in giallorosso, entrambi valutati circa 15-18 milioni di euro.

De Sciglio ha giocato poche gare in questa annata mentre Florenzi si è trasferito in prestito al Valencia per sei mesi, ora è rientrato ma non sembra più essere nel progetto della Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Psg fa il ‘double’ | Allegri e il big della Juventus

Calciomercato Inter, Koeman vuole de Vrij | Super scambio!