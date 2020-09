Calciomercato Inter, trattativa in corso | Addio in difesa!

In casa Inter si lavora anche alle uscite nell’attuale sessione di calciomercato: il difensore vicinissimo all’addio, futuro in Serie A

La permanenza di Antonio Conte può portare a diversi cambiamenti alla rosa nerazzurra in vista dell’imminente stagione 2020/21. Non solo entrate, ma anche le cessioni con uno dei difensori che sarebbe ad un passo dal salutare l’Inter. Addio e permanenza in Serie A: la trattativa va avanti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Messi ‘sfida’ Conte | Rischia di saltare tutto!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Marotta al lavoro | 15 cessioni!

Calciomercato, addio Inter: futuro in Serie A

Secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX‘, l’Inter e Ranocchia sarebbero sempre più vicini a salutarsi. Il difensore ex Bari è infatti ad un passo dal Genoa, con cui le trattative viaggiano spedite e potrebbero raggiungere l’ufficialità nei prossimi giorni.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il 32enne di Assisi è in scadenza nel giugno 2021 con la società di Zhang: l’addio nell’attuale sessione di calciomercato è dunque quasi scontato. Per Ranocchia si tratterebbe di un ritorno nel club di Preziosi, dove verosimilmente andrebbe a chiudere la carriera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus e Inter beffate | Colpo di Mourinho!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, lunedì la firma | Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ribaltone Bayern | Proposta ‘indecente’ a Marotta