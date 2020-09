Calciomercato Inter, Messi ‘sfida’ Conte | Rischia di saltare tutto!

L’Inter vuole chiudere in tempi brevi l’operazione Vidal, ma nelle ultimissime ore sarebbero nate delle complicanze per la trattativa del centrocampista cileno: il motivo

Arturo Vidal è l’obiettivo numero dell’Inter, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un rallentamento per la trattativa che porta al cileno. Il guerriero sudamericano sarebbe entusiasta di tornare a lavorare con Antonio Conte, come ha svelato più volte nelle ultime interviste rilasciate alla stampa.

Calciomercato Inter, Vidal in bilico: c’entra Messi!

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport dopo contatti frequenti nei giorni scorsi, la trattativa sarebbe in stand by improvvisamente dopo la notizia della permanenza di Leo Messi al Barcellona. Lo stesso campione argentino potrebbe convincerlo alla permanenza ancora in blaugrana proprio com’è accaduto lo scorso gennaio. La rescissione non sembra più scontata, ma il futuro dell’ex Juventus dovrebbe essere nuovamente in Italia.

Antonio Conte non vede l’ora di riabbracciarlo dopo diverse stagioni con Vidal pronto al suo ritorno in Serie A per un’altra avventura davvero entusiasmante. L’obiettivo era quello di farlo trovare pronto per lunedì prossimo, quando è in programma il raduno della compagine nerazzurra dopo la finale persa di Europa League contro il Siviglia. Altre poche ore di relax, poi si ripartirà nuovamente con la voglia di riscatto dopo l’ultima stagione tra alti e bassi.

L’Inter, infine, è convintissima di chiudere l’operazione che porta al centrocampista cileno del Barcellona.

