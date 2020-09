Calciomercato Inter, svolta Lautaro | Il Barcellona ha deciso

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Lautaro Martinez: il Barcellona sembrerebbe aver deciso sull’acquisto dell’attaccante nerazzurro

Novità importanti in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato estivo ed in particolare il futuro di Lautaro Martinez. Il Barcellona di Bartomeu avrebbe finalmente deciso la prossima, definitiva, mossa per sopperire alla partenza di Luis Suarez. Il destino dell’argentino, seguito ormai da mesi dalla società catalana, pare ormai segnato: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Messi ‘sfida’ Conte | Rischia di saltare tutto!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Marotta al lavoro | 15 cessioni!

Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: il piano di Koeman

Una telenovela che va avanti ormai da mesi ma che già nelle prossime settimane potrebbe esaurirsi in modo definitivo. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo‘, il Barcellona potrebbe farsi avanti per Memphis Depay. La punta del Lione, dunque, scavalca Lautaro Martinez nella corsa all’eredità del partente Luis Suarez.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’olandese costerebbe ‘solo’ 25 milioni di euro, vista la scadenza con i transalpini fissata al 30 giugno 2021. Anche l’ingaggio, in tal senso, sarebbe tutt’altro che proibitivo. L’attaccante del Lione è inoltre un pupillo di Koeman che lo stima, ritenendolo la scelta ideale per l’attacco del Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus e Inter beffate | Colpo di Mourinho!

La pista Lautaro, dunque, è pronta a sfumare definitivamente in casa Barcellona: Conte potrà ancora contare sul ‘Toro’, nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skriniar sacrificato | Si punta allo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, lunedì la firma | Cifre e dettagli