Calciomercato Inter e Juventus, doppia beffa dalla Spagna | I dettagli

Una batosta doppia per Inter e Juventus starebbe per arrivare direttamente dalla Spagna. Il maxi affare si può chiudere: tutti i nomi in ballo

Il calciomercato di Inter e Juventus rischia di prendere, almeno per quanto riguarda le entrate, un’inattesa piega. Due degli obiettivi di Marotta e Paratici sarebbero infatti pronti a muoversi per altri lidi, protagonisti di un mega scambio tra top club europei. Il ‘Cholo’ Simeone pronto a metterci lo zampino: doccia fredda in arrivo per le due italiane.

Calciomercato, Simeone ‘gela’ Inter e Juventus

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, il ‘Cholo’ Simeone potrebbe mettere ben presto la firma su un doppio colpo che scontenterebbe Juventus ed Inter. Si fa strada sull’asse Arsenal-Atletico l’idea di un super scambio, con il tecnico dei ‘Gunners’ Arteta scatenato.

L’allenatore del club londinese vuole a tutti costi Thomas Partey, cercato con insistenza nelle ultima settimane proprio da Inter e Juventus. Arteta, per convincere Simeone, metterebbe sul piatto Gendouzi ed un altro obiettivi di bianconeri e nerazzurri: Alexandre Lacazette.

Riflessioni in corso a Madrid ma l’idea è che in settimana potrebbe arrivare la fumata bianca, con buona pace di Inter e Juventus: Thomas all’Arsenal, Lacazette e Gendouzi all’Atletico Madrid.

