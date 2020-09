Calciomercato Juventus, rischio per Suarez | Spunta la pista inglese

Juventus, ostacolo dalla Premier League per Suarez. Brendan Rodgers avrebbe proposto l’uruguayano alla sua dirigenza: lo vuole al Leicester

Il nome di Luis Suarez è il grande sogno di mercato della Juventus. L’attaccante uruguayano rappresenta uno dei tre profili valutati dal club bianconero insieme a Dzeko e Cavani per rafforzare il reparto offensivo. Il rapporto tra Suarez e il Barcellona è ormai ai ferri corti, con il natio di Salto che spinge per liberarsi gratis. A cambiare le carte in tavola potrebbe essere Leo Messi, che potrebbe convincere il Barcellona a trattenere il giocatore, ma anche la concorrenza estera.

Calciomercato Juventus, ostacolo inglese per Suarez

Suarez piace infatti a diversi club. Dall’Atletico Madrid all’Ajax, con Overmars che avrebbe fatto una promessa al giocatore. Ora però spunta una nuova rivale: si tratta del Leicester. Secondo ‘Don Balon’ a fare da sponsor per il trasferimento alle ‘Foxes’ ci sarebbe il tecnico Brendan Rodgers, che Suarez ha avuto a Liverpool e con cui ha disputato due eccellenti stagioni, segnando oltre 60 gol.

Il feeling tra l’uruguayano e il tecnico nordirlandese è eccellente e sarebbe stato proprio lui a proporre alla dirigenza del Leicester il profilo del nazionale uruguagio. Rodgers sogna un tandem con la stella Jamie Vardy per affrontare al meglio la stagione ed essere protagonista sia in Europa League che in Premier League.

La Juventus sembra restare comunque la favorita nella corsa al giocatore, ma di certo i bianconeri devono guardarsi le spalle da una rivale che sembra intenzionata a fare sul serio.

