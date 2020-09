Calciomercato, Acerbi rompe con la Lazio | Inter in trattativa

Il rapporto di Francesco Acerbi con la Lazio non è proprio idilliaco dopo le diatribe riguardo il rinnovo del contratto. L’Inter, dunque, potrebbe inserirsi nella trattativa e cogliere l’occasione di mercato.

L’Inter è alla ricerca di nuovi rinforzi in tutti i reparti del campo, per consegnare ad Antonio Conte una squadra all’altezza in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno perso la corsa contro il Milan per Tonali, mentre anche Allan è andato all’Everton. Il mercato non è facile, certo, e allora l’Inter potrebbe sfruttare le occasioni approfittando, per esempio, della situazione di Francesco Acerbi alla Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro in Serie A | L’ex nerazzurro ha deciso!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Milan non si ferma | Maxi offerta in Serie A! I dettagli

Inter, trattativa per Acerbi

Dal ritiro della Nazionale italiana, Acerbi ha parlato del rinnovo con la Lazio: “Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Mi aspetto un minimo di rispetto anche io, perché credo di aver rispettato sempre la società“. Il difensore ha poi aggiunto: “Sono infastidito e se questo è l’atteggiamento che avranno, il rinnovo non sarà più nella mia testa“. Acerbi ha il contratto in scadenza nel 2023 e percepisce un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione.

L’agente del difensore ex -tra le altre- Sassuolo, è Federico Pastorello: il rapporto con l’Inter è molto buono, sempre più consolidato. L’agente ha curato i trasferimenti di Antonio Conte e Romelu Lukaku su tutti, e potrebbe favorire anche il trasferimento di Acerbi in nerazzurro dopo le difficoltà di arrivare al rinnovo con la Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber a sorpresa | Ipotesi scambio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen può salutare | Scambio con la big