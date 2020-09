Calciomercato, Juventus-Higuain: | C’è la svolta: arriva l’agente

La Juventus e Higuain sono sempre più vicini a salutarsi: l’agente incontra i bianconeri, ecco i possibili sviluppi

La Juventus di Andrea Pirlo non vedrà la permanenza di Gonzalo Higuain. Il ‘Pipita’ è ormai uno dei sicuri partenti che, già nelle prossime settimane di calciomercato, saluterà la ‘Vecchia Signora‘. In tal senso, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta per il divorzio dall’attaccante argentino: l’agente del bomber arriva in Italia, intesa con la dirigenza juventina sempre più vicina.

Calciomercato Juventus, addio Higuain: ci siamo

Higuain sta per lasciare la Juventus. Il fratello e agente dell’attaccante bianconero, Nicolas Higuain, è approdato in Italia per discutere personalmente con la dirigenza bianconera del futuro del bomber.

Si lavora alla rescissione consensuale dell’accordo che lega Higuain al club campione d’Italia fino al 30 giugno 2021. Il centravanti classe 1987 è quindi vicinissimo all’addio, la presenza del fratello in Italia è il chiaro segno che la svolta sia molto vicina.

L’ex Napoli e Milan è dunque con più di un piede sulla porta d’uscita: intesa vicina, il ‘Pipita’ vicinissimo a salutare la ‘Vecchia Signora’.

