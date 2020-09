Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Kean | Assist di Ancelotti

Sempre più vicina al ‘colpo’ Suarez, la Juventus continua a sondare il terreno per il bomber di scorta chiesto da Andrea Pirlo. La trattativa per il ritorno di Kean potrebbe a breve sbloccarsi.

Con il ‘super colpo’ Suarez a un passo, la Juventus di Andrea Pirlo è pronta a rifinire l’organico in vista dell’intensa stagione ormai alle porte. La dirigenza bianconera, su esplicita richiesta del neo tecnico dei Campioni d’Italia, è alla ricerca di un altro attaccante da inserire nel reparto offensivo.

L’obiettivo per la Juventus è quello di individuare un attaccante in grado di far rifiatare i titolarissimi, non alterando comunque il livello di gioco proposto dalla squadra. Uno dei profili maggiormente graditi a Pirlo corrisponde a quello di Moise Kean, attaccante dell’Everton ed ex calciatore dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doccia fredda dalla Francia | Il big non si muove!

Calciomercato Juventus, l’interesse dell’Everton per Llorente può sbloccare la trattativa per Kean

Cresciuto nelle file della ‘Vecchia Signora’, Moise Kean ha lasciato Torino nella scorsa stagione per approdare all’Everton di Carlo Ancelotti. Pagato 27 milioni di euro, il centravanti della nazionale italiana non è riuscito a lasciare il segno nella squadra di Liverpool, finendo spesso rilegato in panchina.

La Juventus, su richiesta di Pirlo, vedrebbe di buon grado un ritorno in patria del ‘figliol prodigo’, convinta di poter rivitalizzare il giovane classe 2000. Dopo un iniziale ‘muro’ del club inglese, la trattativa per l’acquisto di Kean potrebbe però sbloccarsi.

A fornire l’inaspettato ‘assist’ di mercato alla Juve, potrebbe essere proprio il tecnico dei Toffees, Carlo Ancelotti. Dall’Inghilterra infatti, sempre più media rilanciano il concreto interesse dell’Everton per il centravanti del Napoli, Fernando Llorente. L’attaccante ex Juve, è rimasto molto legato al tecnico di Reggiolo, conosciuto durante l’esperienza di Ancelotti sulla panchina partenopea.

Ultima scelta per l’attacco da parte di Rino Gattuso, Llorente accetterebbe di buon grado la soluzione Everton, con Ancelotti deciso a rilanciare el ‘Rey León’. L’approdo dello spagnolo a in Premier League, potrebbe dunque sbloccare definitivamente la partenza di Kean in direzione Juventus. I bianconeri attendono aggiornamenti dall’Inghilterra, pronti a sferrare il colpo decisivo per il ‘bomber di scorta’ chiesto da Pirlo.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato, il Milan non si ferma | Maxi offerta in Serie A! I dettagli