Calciomercato Juventus, rischio beffa | Assalto dalla Premier!

Uno dei nomi maggiormente accostati ai bianconeri negli ultimi giorni potrebbe finire in Premier League: il club inglese pronto a farsi avanti

La nuova Juventus targata Andrea Pirlo prende forma con il passare delle ore. Per arrivare agli acquisti richiesti dal neo allenatore bianconero, però, serve cedere. Non solo Higuain ormai vicino all’addio: ecco che uno dei colpi più vicini per la mediana juventina, nelle ultime ore di calciomercato, rischia di sfumare definitivamente. Offerta dalla Premier: Paratici in difficoltà.

Calciomercato Juventus, il club inglese tenta il sorpasso

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, il futuro di Rodrigo de Paul potrebbe essere lontano dall’Italia. Il talentuoso argentino, protagonista di un’ottima annata con la maglia dell’Udinese, è ricercato dal Leicester che potrebbe di fatto beffare sia la Juventus che il Leeds.

Proprio il Leeds che negli ultimi giorni sembrava vicino alla chiusura dell’affare con l’Udinese e adesso potrebbe, come anche la Juventus, subire il definitivo sorpasso del Leicester. Situazione quindi in divenire.

Le ‘Foxies’ che con un’offerta last minute sbaraglierebbero la concorrenza degli altri club, Juventus in primis.

