Calciomercato Inter, Godin in uscita | L’annuncio del dg!

Diego Godin potrebbe presto lasciare l’Inter. Sul difensore uruguagio c’è forte l’interesse del Cagliari. La situazione è stata spiegata dal dg Passetti.

L’Inter potrebbe presto dire addio a Diego Godin. Il difensore uruguagio nelle gerarchie di Antonio Conte è stato superato da Alessandro Bastoni e presto potrebbe dire addio al club nerazzurro. Su di lui è forte l’interesse del Cagliari, il quale lo acquisterebbe a titolo definitivo.

Inter, Passetti su Godin: “La trattativa esiste”

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “La trattativa per acquistare Godin esiste e siamo contenti che lui abbia mostrato interesse nei nostri confronti“. Il dg sardo si è poi soffermato sulla fattibilità dell’operazione: “E’ molto difficile, non facciamoci troppe illusioni. Stiamo cercando di capire se si può fare, ma ci sono troppe complessità“. Insomma, Godin potrebbe presto lasciare l’Inter: il Cagliari ci prova, anche se le variabili, come spiegato dallo stesso Passetti, sono tante.

Una battuta anche su Cengiz Under della Roma: “Non mi risulta, si fanno tanti nomi ma il suo non è uno di quelli che ad oggi è nella nostra agenda”.

