Calciomercato, Juventus-Donnarumma | Il piano di Paratici

La Juventus non smette di pensare a Gianluigi Donnarumma come erede di Szczesny: ecco l’ultima idea di Paratici

Quando manca una settimana esatta al via della Serie A 2020/21, in casa Juventus si lavora senza sosta ai colpi da regalare a Pirlo per completare la rosa bianconera. In tal senso, il nome di Donnarumma rimane fisso nei pensieri della dirigenza campione d’Italia che avrebbe già in mente il piano per portarlo via dalla Milano rossonera. Paratici studia il super colpo: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma: cifre e dettagli

La Juventus non molla Gigio Donnarumma. Il club campione d’Italia vorrebbe approfittare dell’incertezza riguardo al futuro dell’estremo difensore, in scadenza nel 2021 con il Milan. L’ultima idea di Paratici porterebbe ad un assalto nell’estate 2021, con Donnarumma che rinnoverebbe durante questa stagione con il ‘Diavolo’.

A riportare l’indiscrezione il giornalista Luca Momblano a ‘Casa Juventibus‘. Momblano ha specificato come nel nuovo contratto che legherà Donnarumma al Milan per le prossime stagioni, sarà presente una clausola rescissoria relativamente ‘bassa’ fissata a 40 milioni.

Ed è così che il CFO Paratici intende ‘scipparlo’ al Milan, al termine della stagione che sta per cominciare. Donnarumma-Juventus, 40 milioni ai rossoneri nell’estate 2021.

