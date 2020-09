Calciomercato Juventus, suggestione Donnarumma | Il piano di Raiola

Dietro al rallentamento nella trattativa per il rinnovo di Donnarumma con il Milan potrebbe esserci la Juventus: accordo raggiunto con Raiola

Proseguono le difficoltà del Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe ’99 non sembra essere soddisfatto delle proposte avanzate dai rossoneri fino a questo momento e anche i tentativi del club con Mino Raiola continuano ad andare a vuoto. Il rischio per il ‘Diavolo’ è quello di perdere ‘Gigio’ a parametro zero al termine della stagione: il suo contratto, infatti, andrà in scadenza al 30 giugno del 2021. Dietro allo stallo fra Milan e Donnarumma potrebbe esserci la Juventus: le ultime.

Calciomercato Juventus, tentazione Donnarumma | Accordo con Raiola!

La Juventus torna a pensare a Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riferito in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, la dirigenza bianconera avrebbe un principio d’intesa con Mino Raiola per un quinquennale da 10 milioni di euro a stagione. L’accordo con l’entourage del giocatore permetterebbe a ‘Madama’ di mettere le mani sul portiere della Nazionale in caso di rottura con il Milan. Questa operazione, però, non sarebbe vista di buon occhio da Andrea Agnelli: il presidente della Juventus non vorrebbe incrinare i rapporti con il club meneghino.

Il mercato, però, è fatto di opportunità da cogliere. La Juventus, quindi, potrebbe pensare seriamente ad arrivare a Donnarumma, che risolverebbe la questione portiere per molti anni. Tutta l’attenzione sarà da rivolgere alla trattativa fra ‘Gigio’ ed il Milan per il rinnovo, all’interno del quale Raiola vorrebbe inserire una clausola rescissoria inferiore a 50 milioni di euro per favorire una sua eventuale cessione. La possibilità che Donnarumma giochi nella Juventus in futuro, quindi, è tutt’altro che astratta.

