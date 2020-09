Calciomercato Inter, Zanetti blinda Lautaro | Annuncio sul futuro

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, nel corso di un’intervista ha svelato il futuro di Lautaro Martinez, finito nel mirino del Barcellona da diverso tempo.

Il Barcellona resta sempre alla finestra per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è il sogno di mercato dei catalani in questa sessione estiva, ma le parole del vicepresidente nerazzurro Zanetti sembrano aver messo una pietra sopra sul suo trasferimento. L’ex capitano dell’Inter, infatti, ai microfoni di TyC Sports ha svelato il futuro di Lautaro.

Inter, Zanetti blinda Lautaro Martinez

Zanetti si è espresso in modo molto chiaro sul futuro di Lautaro: “In questo momento non c’è trattativa. Quando ci sono buoni giocatori e così giovani, è normale che club come il Barcellona mostrino interesse. Nonostante ciò, vedo che Lautaro vuole continuare la sua avventura in Italia“. Il vicepresidente dell’Inter ha poi parlato di cosa potrà diventare Lautaro con la maglia nerazzurra: “Penso che possiamo avere un 9 per la Nazionale argentina per molti anni, è uno dei giovani con più futuro. Quando gioca con Lukaku e Sanchez fa sempre molto bene. Il club ha tanti calciatori giovani che compongono il patrimonio e devono essere preservati se si ha una visione per il futuro“.

Dichiarazioni che chiariscono più che mai la posizione dell’Inter sulla vicenda Lautaro Martinez.

