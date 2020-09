Calciomercato Milan, ritorno Bakayoko | Concorrenza inglese!

Sembrano esserci un rallentamento nella trattativa fra Milan ed il Chelsea per Bakayoko: sul centrocampista ci sarebbe concorrenza inglese

Il Milan è stata la rivelazione di questa prima parte di mercato, anche grazie all’anticipo su Sandro Tonali perpetrato ai danni dell’Inter. I rossoneri, poi, stanno lavorando da diverse settimane al ritorno di Tiemoué Bakayoko. Dopo i primi contatti con il Chelsea, però, la trattativa starebbe vivendo una fase di stallo: i londinesi hanno aperto al prestito, ma vorrebbero un diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Oltre alla richiesta considerata eccessiva dal Milan, su Bakayoko ci sarebbe la concorrenza di un club inglese.

Calciomercato Milan, concorrenza per Bakayoko | C’è anche il Crystal Palace!

Potrebbe essersi complicata in maniera definitiva la trattativa per il ritorno di Bakayoko al Milan. Come rivelato dal ‘Telegraph’, sul centrocampista francese si sarebbe inserito in maniera forte anche il Crystal Palace. La permanenza di Bakayoko al Chelsea è impossibile ed una sua partenza appare come inevitabile. Il futuro del centrocampista, però, rimane molto incerto romantico ritorno in rossonero oppure la permanenza a Londra con la maglia del Crystal Palace.

