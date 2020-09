Calciomercato Inter, maxi offerta per Lautaro | La risposta nerazzurra

Impegnata a rinforzare l’organico di Antonio Conte, l’Inter continua a ricevere offerte per i suoi top player. Dalla Spagna, assalto di una big per Lautaro Martinez.

Impegnata a chiudere i vari colpi in entrata, da Vidal a Kolarov, la dirigenza dell’Inter continua allo stesso tempo a ricevere interessi concreti per i suoi gioielli in rosa. Svanita l’ipotesi di un clamoroso ingaggio di Lionel Messi, il tecnico Antonio Conte ripone piena fiducia nel suo reparto offensivo, con la coppia Lukaku-Martinez chiamata ad un’altra super stagione per ambire la conquista di trofei.

Per uno dei due bomber della formazione nerazzurra, per quanto improbabile, le voci di una possibile cessione non sembrano però placarsi del tutto.

Calciomercato Inter, maxi offerta dell’Atletico Madrid per Lautaro. No secco della dirigenza nerazzurra

Le direttive impartite dalla presidenza dell’Inter per l’attuale calciomercato sono chiare: cedere per autofinanziare i nuovi colpi in entrata. Tra i giocatori più richiesti della rosa interista, continua però ad esservi Lautaro Martinez, non ritenuto propriamente un esubero dalla formazione milanese.

Per l’attaccante argentino, già nel mirino del Barcellona, è giunta in Viale della Liberazione un’altra offerta ‘shock’, sempre dalla Spagna. Questa volta, a tentare di imbastire una trattativa per il ‘toro’ Martinez, l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, vecchia conoscenza dell’Inter.

Per arrivare a Lautaro, i madrileni hanno presentato una maxi confermata tra scambi e conguaglio. Nel dettaglio, la squadra di Simeone ha offerto il cartellino di Alvaro Morata, Miguel Hermoso più una parte cash per il centravanti dell’Inter e della nazionale argentina.

Il direttore dell’area tecnica Beppe Marotta, dopo un consulto con il tecnico Conte, ha prontamente respinto l’offerta dell’Atletico. I nerazzurri, pur considerando incedibile Martinez, hanno espresso più volte la decisione di monetizzare eventuali cessioni, rifiutando operazioni di scambio con altri giocatori. Per Lautaro, scaduta la clausola da 111 milioni, l’Inter continua a chiedere una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro.

